(ANSA) - PAVIA, 18 NOV - E' durata quasi 3 ore, questa mattina, l'audizione in Procura a Pavia dell'avvocato Simone Grassi, che nel 2017 era uno dei legali di Andrea Sempio, accusato nella nuova indagine della Procura di Pavia di avere ucciso Chiara Poggi, il 13 agosto 2007 a Garlasco. Grassi è stato sentito come testimone nell'inchiesta per i presunti pagamenti della famiglia di Sempio, nel 2017, per garantire l'archiviazione di Andrea. Uscendo dal Tribunale di Pavia, Grassi non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione, come aveva fatto anche al suo arrivo. (ANSA).