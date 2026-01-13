(ANSA) - ROMA, 13 GEN - I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia, Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta e Davide Tabarelli, hanno avviato un'azione risarcitoria da 7 miliardi di euro contro gli amministratori e ArcelorMittal. E' quanto si legge in un documento di sintesi elaborato dai commissari e dai loro legali che l'ANSA ha visionato. Secondo il documento, "il dissesto di Acciaierie d'Italia", "non sarebbe il frutto di errori gestionali isolati o di un improvviso peggioramento del contesto industriale", ma il risultato di "una strategia unitaria, consapevole e protratta nel tempo", finalizzata al "sistematico ed unilaterale trasferimento di risorse in favore della multinazionale dell'acciaio". (ANSA).