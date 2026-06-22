(ANSA) - MILANO, 22 GIU - E' stato condannato a 10 anni per omicidio preterintenzionale Marek Konrad Daniec, 43enne camionista polacco che era imputato per la morte della compagna Hanna Herasimchyk, 46 anni, ex ballerina bielorussa il cui cadavere fu trovato il 13 giugno 2024 in un appartamento a Pozzuolo Martesana (Milano). Lo ha deciso la Corte d'Assise di Milano. L'uomo, a fine febbraio, era stato scarcerato e messo ai domiciliari, dopo che nel dicembre di due anni fa era stato arrestato con l'accusa di aver ucciso volontariamente, soffocandola, la compagna. Una perizia nel processo, infatti, aveva indicato come causa della morte della donna una patologia. (ANSA).