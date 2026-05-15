(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Prosegue il percorso di crescita della musica italiana all'estero, con risultati che confermano il rafforzamento del repertorio nazionale nei mercati internazionali: infatti, nel 2025 l'aumento del 14% dei ricavi da royalty provenienti dall'estero - in un percorso di crescita del 180% dal 2020 - testimonia la crescente capacità degli artisti italiani di raggiungere pubblici sempre più ampi e diversificati, grazie anche all'evoluzione dei consumi digitali e agli investimenti delle case discografiche nella valorizzazione del catalogo locale. Con 60 milioni di utenti che ogni mese ascoltano contenuti in lingua italiana, nel 2025 gli artisti di casa nostra più ascoltati all'estero sono stati i Maneskin (con Damiano David solista al quarto posto), seguiti da Gabry Ponte e Ludovico Einaudi. Laura Pausini, quinta, è l'unica donna in top ten, dove poi troviamo anche i Meduza, Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli, Gigi D'Agostino, Baby Gang. Alla vigilia della finale dell'Eurovision Song Contest 2026, la crescita dell'export musicale si conferma dunque un indicatore strategico per l'intera filiera, evidenziando il valore culturale, economico e competitivo del repertorio nazionale e il suo crescente posizionamento nei principali scenari internazionali. (ANSA).