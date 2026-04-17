(ANSA) - ROMA, 17 APR - In Italia il tasso di occupazione nel 2025 è salita nella fascia tra i 15 e i 64 anni di 0,3 punti toccando il 62,5% ma il nostro Paese resta ultimo in Europa soprattutto per la scarsa partecipazione al mercato del lavoro delle donne. E' quanto emerge dai dati Eurostat appena aggiornati secondo i quali nel complesso il tasso di occupazione in Italia è di 8,5 punti inferiore a quello medio dell'Ue a 27 (salito al 71%) ma se per gli uomini la differenza è di 4,2 punti (71,2% in Italia, 75,4% in Ue) per le donne supera i 13. Nel nostro Paese tra i 15 e i 64 anni lavora poco più di una donna su due (il 53,8%) mentre nell'Ue il 66,6%. La crescita dell'occupazione nel 2025 in Italia è lievemente superiore a quella media Ue (0,3 punti a fronte di 0,2 medi Ue) ma lontana da quanto sarebbe necessario per colmare il gap. Nello stesso periodo in Grecia il tasso è passato dal 63,3% al 64,6% (+1,3 punti) mentre rispetto al 2019 il tasso è salito di 8,5 punti a fronte dei 3,5 in Italia (+2,9 punti in media in Ue). In Spagna si è registrato un aumento del tasso di occupazione di 0,9 punti sul 2024 e di 3,7 punti dal 2019. L'Italia risente soprattutto delle difficoltà della componente femminile che nella fascia tra i 15 e i 64 anni ha un gap occupazionale rispetto agli uomini di 17,4 punti con il 53,8% di donne occupate contro il 71,2% per gli uomini. Il divario si è ridotto rispetto al 2024 (era di 17,8 punti) ma resta quasi doppio rispetto a quello medio Ue (8,8 punti). Nella fascia tra i 20 e i 64 anni la situazione migliora lievemente con il tasso di occupazione in Italia che sale al 67,6% (+0,5 punti sul 2024) a fronte del 76,1% medio in Ue (+0,3 punti). Ma il gap di genere nell'occupazione resta ampio soprattutto in Italia con il 58% delle donne al lavoro in Italia (71,3% in Ue) a fronte del 77,1% degli uomini. Il divario tra uomini e donne nel tasso di occupazione nel 2025 è di 19,1 punti a fronte dei 9,6 registrati in media in Ue. (ANSA).