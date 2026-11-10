(ANSA) - BRUXELLES, 10 NOV - "I partecipanti hanno sottolineato che qualsiasi accordo futuro dovrà rispettare la sovranità, l'integrità territoriale e l'autonomia decisionale dell'Ucraina, oltre a fornire garanzie di sicurezza credibili a favore del Paese". Lo afferma una dichiarazione comune dopo l'incontro odierno ad Abu Dhabi tra l'Ue, la Francia, la Germania, l'Italia, il Regno Unito, l'Ucraina, gli Stati Uniti e la Nato. Nella nota si afferma "chiaramente che una Nato forte rimarrà fondamentale per la difesa collettiva euro-atlantica". (ANSA).