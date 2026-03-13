(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Borse europee negative nel finale di una seduta piuttosto nervosa per i mercati che si muovono senza una direzione vera e propria. A New York oscilla a cavallo della parità il Dow Jones, mentre il Nasdaq cede quasi lo 0,7%. In rosso invece Parigi (-0,85%), Francoforte (-0,65%), Madrid (-0,5%), Londra (-0,45%) e Milano (-0,4%). Si assesta a 81 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 3,2 punti al 3,78%, quello tedesco di 1,5 punti al 2,97% e quello francese di 3,5 punti al 3,66%. Prosegue la corsa del dollaro a 87,41 centesimi e a 75,55 penny, valori che non venivano toccati rispettivamente dal luglio e dal novembre del 2025. Inverte la rotta e riprende a salire il greggio Wti (+1,82% a 97,37 dollari al barile e brent +1,7% a 102,19 dollari al barile), mentre frena il gas (-1,12% a 50,32 euro al MWh) in attesa di novità dal Medio Oriente. Balzano Saipem (+2,62%) TotalEnergies (+2,4%), Eni (+2,55%), Snam (+2,1%), Enel (+1,8%), Shell (+0,77%) e Bp (+0,7%). Pesano Stellantis (-4,25%), Fincantieri (-3,42%), Prysmian (-3,3%) e Cucinelli (-2,52%). (ANSA).