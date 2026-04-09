(ANSA) - BOLOGNA, 09 APR - Il Bologna è sconfitto 3-1 dall'Aston Villa nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Al Dall'Ara, i rossoblù partono forte e a metà del primo tempo trovano il gol con Castro annullato però per un fuorigioco millimetrico. Poco dopo, Ferguson colpisce la traversa, ma è la squadra di Unai Emery a sbloccare il risultato, con un colpo di testa di Konsa appena prima dell'intervallo. Gli inglesi raddoppiano a inizio ripresa, con Watkins ma i rossoblù, dopo tanti assalti, vanno in gol nel finale con Rowe. In pieno recupero, però, Watkins ristabilisce le distanze in favore degli ospiti. Il ritorno si giocherà il 16 aprile in Inghilterra. (ANSA).