(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Il Bologna batte 4-3 la Roma all'Olimpico e si qualifica per i quarti di finale di Europa League, dove affronterà l'Aston Villa All'andata, la partita si era chiusa sull'1-1. I rossoblù vanno in vantaggio con Rowe al 22', pareggia Ndicka dopo 10 minuti ma nel finale del tempo Bernardeschi segna su rigore il 2-1 e Castro sigla il 3-1. La Roma non ci sta e accorcia con Malen su rigore e poi pareggia con Pellegrini al 35'. Si va però all'overtime e nel secondo supplementare Cambiaghi batte Svilar regalando il passaggio del turno ai suoi. (ANSA).