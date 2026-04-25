(ANSA) - MILANO, 25 APR - Euronext, la principale infrastruttura europea per i mercati dei capitali di cui fa parte anche Borsa Italiana, ha inaugurato il suo Centro Tecnologico e di Supporto ad Atene, che diventa così il suo polo finanziario e tecnologico in Europa. La cerimonia a pochi giorni dal completamento del rebranding dell'Athens Exchange Group in Euronext Athens, che ancora il mercato dei capitali greco al modello federale di Euronext e al più grande pool di liquidità d'Europa. "Oggi segna una svolta per Euronext in Grecia - commenta in una nota Stéphane Boujnah, amministratore delegato e presidente del cda di Euronext -. Con l'inaugurazione del nostro Centro Tecnologico e di Supporto e il completamento del rebranding in Euronext Atene, non solo realizziamo l'integrazione, ma ampliamo anche le nostre ambizioni. Atene sta diventando un hub strategico sia per le infrastrutture di mercato che per la tecnologia, supportando le nostre attività in tutta Europa e rafforzando il nostro impegno a lungo termine in Grecia". Il Centro Tecnologico e di Supporto di Atene sarà pienamente operativo entro la fine del 2026. Supporterà lo sviluppo, la gestione e la resilienza delle infrastrutture di mercato di Euronext in diversi Paesi, rafforzando le capacità tecnologiche del Gruppo e diversificando la sua presenza operativa in Europa. Sarà inoltre - spiega una nota di Euronext - un elemento chiave per la continua integrazione di Euronext Atene nella piattaforma paneuropea di Euronext, con la migrazione alla piattaforma di trading Optiq, prevista per giugno 2027, e l'integrazione post-negoziazione entro il 2029. Questa roadmap allineerà la Grecia alla piattaforma tecnologica unica, al book degli ordini unico e al pool di liquidità unificato di Euronext, garantendo maggiore efficienza, resilienza e accesso transfrontaliero per gli operatori di mercato. (ANSA).