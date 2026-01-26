(ANSA) - BRUXELLES, 26 GEN - L'iter per la ratifica da parte dell'Eurocamera dell'intesa sui dazi tra Ue e Usa resta congelato. Lo ha annunciato il relatore del provvedimento, Bernd Lange, su X. "Nessuna decisione presa oggi sulla ripresa delle normali procedure legislative Ue-Usa. Spetterà al gruppo negoziale del Pe farlo prima della riunione della commissione Commercio del 23-24 febbraio. Il gruppo negoziale del Pe si riunirà nuovamente mercoledì prossimo, 4 febbraio, per rivalutare la situazione", ha spiegato Lange. (ANSA).