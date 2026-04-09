(ANSA) - ROMA, 09 APR - A quattro anni di distanza dalla seconda, acclamatissima stagione, si riaccendono i riflettori su inquietudini, eccessi e fragilità di una generazione: torna con i nuovi episodi Euphoria, il cult Hbo creato, diretto e prodotto da Sam Levinson con protagonista la vincitrice del premio Emmy Zendaya. La terza stagione debutta in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti dal 13 aprile su Sky e in streaming su Now. Realizzata in collaborazione con A24, la terza stagione della serie, diventata un vero e proprio fenomeno della cultura pop — le prime due stagioni hanno collezionato ben 25 nomination agli Emmy, conquistando nove vittorie — si compone di otto episodi, in onda uno a settimana, ogni lunedì, su Sky Atlantic. Nel cast principale della terza stagione oltre a Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, il candidato al Golden Globe Jacob Elordi, la candidata agli Emmy Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, la candidata agli Emmy Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje e Toby Wallace. Le Guest star che tornano nei nuovi episodi sono Colman Domingo, Dominic Fike, Nika King, Alanna Ubach, Sophia Rose Wilson, Melvin "Bonez" Estes, Daeg Faerch, Paula Marshall, Zak Steiner e Marsha Gambles. Tra le nuove Guest star: Sharon Stone, Rosalía, Danielle Deadwyler, Marshawn Lynch, Anna Van Patten, il candidato agli Emmy Asante Blackk, Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Christopher Ammanuel, Christopher Grove, Colleen Camp, Darrell Britt-Gibson, Eli Roth, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, James Landry Hébert, Jeff Wahlberg, Jessica Blair Herman, Justin Sintic, il candidato agli Emmy Kadeem Hardison, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Meredith Mickelson, la candidata agli Emmy Natasha Lyonne, Priscilla Delgado, Rebecca Pidgeon, Sam Trammell, Smilez, Trisha Paytas, Tyler Lawrence Gray e Vinnie Hacker. (ANSA).