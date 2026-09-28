(ANSA) - PALERMO, 28 SET - Di fronte all'emergenza determinata dalla chiusura dell'aeroporto "Vincenzo Bellini" di Catania Fontanarossa e al conseguente dirottamento dei voli sugli scali di Comiso, Trapani e Palermo, la Regione Siciliana, afferma in una nota, "ha messo in campo una risposta immediata per garantire ai passeggeri il trasferimento da e verso la città etnea". "La presenza di viaggiatori all'interno degli scali - dice l'assessore alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò - è stata determinata principalmente dai ritardi accumulati dai vettori nelle partenze e non dalla mancata organizzazione dei trasferimenti terrestri da parte della Regione. I passeggeri sono stati presi in carico e trasferiti immediatamente, compatibilmente con gli orari di arrivo e partenza dei voli". "In una situazione emergenziale, - osserva Aricò - la Regione Siciliana ha quindi messo in campo risorse, mezzi e personale per garantire un servizio essenziale ai cittadini e ai viaggiatori, intervenendo laddove necessario per assicurare il collegamento con Catania". L'intervento della Regione, si sottolinea nella nota, si è aggiunto a quanto hanno già messo in campo le compagnie aeree. Inoltre, il governo Schifani, "preso atto che alcuni vettori non hanno provveduto direttamente a garantire il trasporto dei propri passeggeri fino alla destinazione finale, si è assunto questo onere, organizzando un articolato servizio di collegamento dagli aeroporti interessati". In collaborazione con Trenitalia è stata significativamente incrementata l'offerta ferroviaria: 1.814 posti in più sabato 26 settembre (+58%), 800 posti aggiuntivi domenica 27 settembre (+44%) e 2.719 in più lunedì 28 settembre (+86%), per un totale di oltre 5.300 posti, con un incremento medio dell'offerta pari a circa il 63%. A questo si è aggiunto il servizio su gomma, con oltre cento pullman, con capienza compresa tra 50 e 80 posti, messi a disposizione per assicurare i trasferimenti. (ANSA).