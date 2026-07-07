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(ANSA) - CATANIA, 07 LUG - E' crollato il valore del tremore vulcanico dell'Etna che, al momento, si attesta su valori medio-bassi. Il dato strumentale, registrato dalla rete di monitoraggio dell'Ingv, osservatorio etneo, di Catania, segnala il grado di energia presente nei condotti magmatici dell'edificio vulcanico. Durante le fasi di parossismo dell'Etna il tremore vulcanico arriva su livelli alti, molto-alti. Il dato fa ritenere che al momento il vulcano attivo più alto d'Europa si avvii verso la conclusione della sua ultima fase eruttiva, ma non esclude eventuali riprese. (ANSA).