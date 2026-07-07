(ANSA) - CATANIA, 07 LUG - Continua la nuova fase eruttiva dell'Etna, con l'emissione di cenere dalla bocca sull'alto fianco orientale del cratere Voragine, e prosegue "l'interruzione delle attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze" all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania che è esteso alle ore 14 di oggi. Lo comunica la Sac, società che gestisce lo scalo dal capoluogo etneo e quello di Comiso, nel Ragusano, che invece è regolarmente attivo. La Sac invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. (ANSA).