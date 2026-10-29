(ANSA) - CATANIA, 29 OTT - Chiuso con effetto immediato il settore B1 dello spazio aereo dell'Etna e limitati gli arrivi all'aeroporto di Catania a un massimo di dieci ogni ora fino alle 21. Lo ha confermato la Sac, società di gestione dello scalo etneo, dopo le misure disposte dal Nucleo di Coordinamento Operativo che gestisce il traffico aereo e la sicurezza dello spazio aereo in relazione alle emergenze eruttive dell'Etna. Nonostante la misura adottata al momento non si registrano criticità nello scalo etneo. Da questa mattina il codice di allerta per l'aviazione sull'Etna è passato da arancione a rosso a causa di una debole emissione di cenere vulcanica ancora in corso. (ANSA).