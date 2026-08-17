Automobili coperte da una coltre di cenere. Strade annerite e commercianti che puliscono i marciapiedi davanti l'entrata dei loro negozi dalla polvere vulcanica alta alcuni centimetri. L'Etna non si 'placa' e l'attività eruttiva del vulcano porta con sé la contestuale e cospicua emissione di cenere vulcanica in atmosfera che da diverse ore ricade su diversi Comuni della provincia di Catania, comprese diverse zone dello stesso capoluogo. Fra i centri etnei più colpiti dalla pioggia di cenere vulcanica che ricopre strade e tetti di autoveicoli vi sono Valverde, Viagrande, San Gregorio e San Giovanni la Punta. La caduta di cenere ricade nell'area a sud-est del vulcano. (ANSA).