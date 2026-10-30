(ANSA) - CATANIA, 30 OTT - Scende ad arancione l'avviso per il volo sull'Etna, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), emesso dall'Ingv per la presenza "trascurabile e discontinua di cenere lavica" e "l'assenza di una nube eruttiva". Con il passaggio al terzo su una scala di quattro di allerta decadono le restrizioni che erano state disposte per l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini che prevedevano 12 atterraggi al massimo l'ora, lo stesso numero previsto adesso con lo scalo pienamente operativo. L'attività eruttiva dell'Etna è monitorata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania. (ANSA).