- BRESCIA, 01 APR - Nove persone, tutte con precedenti, sono state arrestate dalla Polizia di Stato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Brescia per estorsione. Sei indagati sono stati condotti in carcere, mentre per altri tre sono stati disposti gli arresti domiciliari. Gli arrestati avrebbero preso parte a una violenta estorsione ai danni di un rappresentante di commercio, avvenuta nell'autunno del 2024 in provincia di Brescia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima sarebbe stata attirata con l'inganno presso la sede di un'azienda e lì trattenuta con la forza da più persone, minacciata con forbici e una pistola e picchiata per oltre due ore. L'uomo sarebbe stato costretto a effettuare bonifici per un importo complessivo superiore ai 90mila euro. Determinante per le indagini l'analisi dei dati contenuti nello smartphone di uno degli indagati, già sequestrato in un'altra inchiesta, all'interno del quale è stata rinvenuta una registrazione dell'incontro durante il quale si sarebbe consumata l'estorsione. L'incrocio tra le dichiarazioni della vittima, le voci registrate e i dati telefonici ha consentito agli investigatori di identificare tutti i presunti responsabili e ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti.