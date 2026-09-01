(ANSA) - ROMA, 01 SET - Nel quadro dell'iniziativa "Estate Sicura 2026", la Polizia di Stato, attraverso i Compartimenti della Polizia Ferroviaria, ha intensificato i servizi di vigilanza e controllo nelle stazioni e a bordo dei treni. Le stazioni di Milano Centrale, Roma Termini e Napoli Centrale - principali hub ferroviari nazionali - sono state interessate dall'attuazione dello specifico Piano "Stazioni Sicure Milano, Roma e Napoli", fondato sulla pianificazione di servizi coordinati di prevenzione e controllo, integrati in un dispositivo unitario di sicurezza. In Lombardia l'attività ha evidenziato una significativa capacità di contrasto ai reati predatori commessi tanto nelle stazioni quanto sui treni. Tra i fatti più salienti, il 21 luglio, sono state eseguite tre misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti indagati per sei furti ai danni delle biglietterie automatiche Trenord, che avevano determinato danni stimati in circa 300.000 euro. Il 4 agosto, nella stazione di Milano Centrale, è stato arrestato un uomo che aveva sottratto 21.600 euro dallo zaino di un viaggiatore a bordo di un treno Italo. Pochi giorni dopo, a seguito di una perquisizione effettuata a Milano, è stato sottoposto a fermo un cittadino straniero gravemente indiziato di cinque furti aggravati commessi, tra il 2025 e il 2026, in diverse stazioni e a bordo di treni. Il 18 agosto, infine, è stato arrestato un uomo mentre tentava di realizzare una truffa mediante la tecnica dello spoofing, recuperando gioielli, orologi e denaro per un valore complessivo di circa 4.000 euro. Nel Lazio l'intensificazione dei servizi ha interessato soprattutto gli scali romani e i convogli in arrivo nella Capitale. Il 22 luglio, nei pressi di Roma Termini, è stato arrestato un uomo per il furto di bagagli e l'indebito utilizzo di una carta di credito, con il recupero di beni per un valore di circa 6.000 euro. Presso la stazione di Roma Palmiro Togliatti, dove il 25 luglio la Polizia Ferroviaria ha rintracciato e sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria un cittadino gambiano gravemente indiziato dell'omicidio di un giovane egiziano, commesso il giorno precedente nel medesimo scalo. Sempre nella stazione di Roma Palmiro Togliatti, il 28 luglio è stato arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrati oltre 7 kg di marijuana. Il 10 agosto, a bordo di un treno alta velocità proveniente da Padova e diretto a Napoli, gli operatori hanno arrestato a Roma Termini un cittadino nigeriano trovato in possesso di 7,8 kg di cocaina, occultata all'interno di contenitori per alimenti. Il 31 luglio, nella stazione di Napoli Centrale, è stato arrestato un cittadino italiano destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale ai danni di una turista e spaccio. Il 14 agosto, sempre a Napoli Centrale, è stato arrestato un uomo responsabile di atti persecutori nei confronti di una giovane dipendente di un esercizio commerciale dello scalo, mentre il 17 agosto, presso la stazione di Napoli Campi Flegrei, è stato arrestato un cittadino straniero destinatario di un ordine di carcerazione. L' attività della Polizia Ferroviaria si è sviluppata con pari efficacia anche nelle realtà territoriali e negli scali di dimensioni più contenute. (ANSA).