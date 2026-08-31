(ANSA) - BOLZANO, 31 AGO - In Alto Adige si conclude un'estate caratterizzata dagli estremi meteo e da temperature mantenutesi sui livelli del record storico del 2003 per tutti e tre i mesi estivi. È il bilancio tracciato dall'Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe dell'Agenzia per la Protezione civile della Provincia autonoma alla vigilia del primo settembre, data che segna l'inizio dell'autunno meteorologico. "Questo dato è stato invece superato per quanto riguarda i valori estremi", spiega il meteorologo Dieter Peterlin. Includendo gli ultimi giorni di maggio, a Bolzano si sono contati complessivamente 27 giorni con temperature superiori ai 35 gradi e 32 "notti tropicali", con valori mai scesi sotto i 20 gradi. In totale si sono susseguite cinque ondate di calore in tutta la provincia, intervallate soltanto da brevi periodi di relativo refrigerio a inizio giugno, metà luglio e fine agosto. La temperatura massima dell'estate ha raggiunto i 38,9 gradi in tre distinte occasioni: il 30 luglio a Bolzano, il 31 luglio a Ora e nuovamente a Ora il 5 agosto. La minima assoluta è stata invece registrata a Sesto con 1,2 gradi, rilevati sia il 4 che l'11 giugno. Per quanto concerne le precipitazioni, la stagione si chiude in linea con le medie pluriennali: le piogge abbondanti di giugno e quelle diffuse di agosto hanno infatti compensato la forte siccità del mese di luglio. Nonostante l'avvio dell'autunno meteorologico, le previsioni indicano la prosecuzione dell'estate con temperature stabili sui 30 gradi per tutta la settimana. (ANSA).