(ANSA) - MILANO, 31 MAR - EssilorLuxottica e Meta lanciano una nuova linea di AI glasses Ray-Ban Meta per chi indossa occhiali da vista. Lo rende noto un comunicato congiunto, nel quale si specifica che "la collaborazione di lungo periodo tra le due aziende ha dato vita a una categoria completamente nuova, quella degli AI glasses, introdotta per la prima volta con Ray-Ban Meta". Quello degli occhiali intelligenti è il comparto con la maggiore concorrenza potenziale nel settore. A questi occhiali si sono aggiunti nel tempo Oakley Meta Hstn e Oakley Meta Vanguard, Performance AI glasses per atleti e appassionati di sport, oltre a Meta Ray-Ban Display, il primo occhiale con un display direttamente integrato nella lente. "Abbiamo offerto ai consumatori una porta d'accesso al futuro - commentano Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato, e Paul du Saillant, vice amministratore delegato di EssilorLuxottica - con dispositivi belli e che si adattano in modo naturale al volto. E questo è solo l'inizio. Continuando a innovare con AI glasses progettati anche per chi indossa occhiali da vista, integrando le più recenti funzionalità Meta AI e ampliando ulteriormente la distribuzione, stiamo compiendo un decisivo passo avanti. E nel farlo, portiamo con noi l'intero settore e milioni di nuovi consumatori", aggiungono Milleri e du Saillant. (ANSA).