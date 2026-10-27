(ANSA) - UDINE, 27 OTT - Un operaio è rimasto gravemente ustionato in seguito a una esplosione verificatasi, per una probabile fuga di gas, in un condominio di via Val Saisera, a Udine, dove stava lavorando insieme con un collega. Quest' ultimo non avrebbe riportato gravi conseguenze. Sul posto stanno giungendo numerosi equipaggi dei vigili del fuoco del Comando provinciale. Il boato è stato avvertito distintamente anche in zone limitrofe della città. I carabinieri del Nucleo radiomobile stanno svolgendo le prime indagini per capire le origini dell'esplosione, assieme alla Polizia. (ANSA).