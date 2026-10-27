(ANSA) - VALENZA, 27 OTT - Cinque persone sono rimaste coinvolte in un'esplosione alla Dot Manifattura di Valenza (Alessandria). In base alle prime informazioni raccolte nessuna di loro è in gravi condizioni e la deflagrazione sarebbe stata provocata da polvere di titanio usata nelle lavorazioni di materiali preziosi. Come fatto sapere, in una nota, dall'ufficio stampa della Centrale 118, una persona ha rifiutato il trasporto, due sono state trasferite, in codice verde, all'ospedale ad Alessandria con ustioni lievi; altrettante, sempre con lo stesso codice, al 'Santo Spirito' di Casale Monferrato per inalazione di fumo. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri. (ANSA).