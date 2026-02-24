VERONA. Soccorsi in azione a Negrar, nella frazione di Prun, per l'esplosione di una palazzina. I sanitari del Suem 118 e i Vigili del fuoco sono accors per un'esplosione avvenuta in una palazzina. Da quanto si è appreso, alcune persone sarebbero rimaste ferite nello scoppio.

La palazzina interessata dall'esplosione è sviluppata su tre piani più una zona mansardata. La deflagrazione ha investito il primo piano, facendo crollare l'intera struttura che è collassata. In quella palazzina risultano risiedere quattro persone, ma ancora non è certo se si trovassero in casa al momento dell'esplosione. I vigili del fuoco stanno scavando tra le macerie con il personale Usar (Urban Search And Rescue) specializzato nel soccorso in macerie, esplosioni, crolli.