(ANSA) - RIETI, 08 LUG - Nel corso delle operazioni di ricerca sotto le macerie, a Sant'Anatolia di Borgorose (Rieti), dove questa mattina è avvenuta una violenta esplosione in una casamatta della ditta Pirotecnica Mattei, sono stati rinvenuti i corpi senza vita dei due dispersi precedentemente segnalati. Si tratterebbe di una donna e di un giovane, quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nell'esplosione, altri due sono illesi. Nel luglio del 2023 la Pirotecnica Mattei aveva subito un altro grave incidente dove avevano perso la vita tre persone, Franco, Anna e Claudio Colle, padre e due figli, tutti di Avezzano. (ANSA).