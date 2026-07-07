(ANSA) - PARIGI, 07 LUG - Un'esplosione è stata udita a Damasco, dove da ieri è in visita il presidente francese, Emmanuel Macron. Una fonte della sicurezza, citata dai media internazionali, afferma che alcuni ordigni esplosivi sono detonati nella capitale siriana vicino all'hotel dove avrebbe alloggiato il presidente francese Emmanuel Macron. Le strade sono state bloccate e sono state attuate misure di sicurezza. La televisione di stato siriana afferma che il presidente francese è stato ricevuto al palazzo presidenziale poco dopo le esplosioni. (ANSA).