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(ANSA) - ROMA, 17 AGO - "Non risulta a nessuno" che a causare l'esplosione dello scorso 13 agosto nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa di Colleferro (Roma) possa essere stato "qualcosa di diverso da un problema interno. Non c'è bisogno di inventare colpe per chi già ogni giorno, da anni, conduce una pericolosa guerra ibrida". Così all'ANSA il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Oggi da alcuni parlamentari sono giunte richieste di chiarimento in merito all'ipotesi che l'esplosione sia attribuibile ad un'azione russa. (ANSA).