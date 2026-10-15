(ANSA) - TORINO, 15 OTT - Gli alpini celebrano oggi il 154/mo anniversario della costituzione del Corpo, avvenuta a Napoli il 15 ottobre 1872 con la firma, da parte di re Vittorio Emanuele II, del decreto che istituì le prime 15 compagnie, formate da giovani arruolati nei distretti di montagna e chiamati a difendere le frontiere lungo l'arco alpino. La commemorazione è iniziata con l'alzabandiera presso la caserma 'Montegrappa' a Torino, con il comando Brigata Taurinense e il 1/o reparto comando e supporti tattici alpini, seguita dalla lettura del messaggio augurale del capo di Stato maggiore dell'Esercito. Il comandante delle Truppe alpine, generale di divisione Alberto Vezzoli, ha ricordato lo spirito di servizio e l'impegno che da oltre un secolo e mezzo contraddistinguono gli appartenenti al Corpo. Ha sottolineato, inoltre, il forte legame con le comunità montane ed evidenziato l'impegno a 360 gradi dei reparti di oggi lungo le direttrici di tecnologia, addestramento e valori. Nel corso della loro storia, le truppe alpine sono state impiegate in operazioni, recentemente in Libano nell'ambito della missione Unifil delle Nazioni unite con la Brigata alpina 'Taurinense', in Ungheria, con la Brigata alpina 'Julia', inserita nella forza di reazione rapida Flf - Hungary (Forward land forces - Hungary), e sul fronte del soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali. Hanno contribuito inoltre all'operazione 'Strade sicure'. Il Centro addestramento alpino di Aosta assicura eccellenze nel campo dell'alpinismo e degli sport invernali e conduce attività di ricerca scientifica e tecnologica con il progetto di sperimentazione in climi estremi 'Campo alta quota', sviluppato collaborazione con il Cnr e diversi atenei italiani. (ANSA).