(ANSA) - TORINO, 26 OTT - Una compagnia di guastatori alpini del 32/o reggimento genio, affiancata da un plotone di fucilieri del 3/o reggimento alpini, ha concluso una settimana di addestramento in alta Valle di Susa, con esercitazioni per il superamento di corsi d'acqua, assalti a postazioni nemiche simulate e impiego di esplosivi. I militari dei due reggimenti della brigata alpina Taurinense dell'Esercito, dopo una prima fase dedicata alle tecniche di guado e all'utilizzo di natanti, hanno svolto un'esercitazione continuativa di oltre 36 ore, operando sia di giorno sia di notte, con temperature scese anche sotto lo zero. Le attività hanno previsto l'attraversamento di un corso d'acqua in presenza di unità ostili simulate, l'assalto a postazioni nemiche in ambiente montano e la demolizione di mezzi e materiali mediante esplosivi. L'obiettivo dell'addestramento, spiega la Taurinense, è mantenere la prontezza operativa dei reparti e migliorare il coordinamento tra le unità del genio e quelle di fanteria nelle operazioni militari. (ANSA).