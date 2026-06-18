(ANSA) - LA MADDALENA, 18 GIU - I componenti civili di nomina regionale del Comitato Misto Paritetico per le Servitù Militari della Sardegna hanno inviato una richiesta di chiarimenti al ministro della Difesa Guido Crosetto e al presidente del CoMiPa Sardegna, generale Stefano Scanu, sulle notizie in merito a esercitazioni militari nell'arcipelago di La Maddalena dal 15 giugno al 5 luglio 2026, "in piena stagione turistica e in apparente violazione dei protocolli d'intesa sottoscritti tra il ministero della Difesa e la Regione Sardegna". Della questione sono stanti investiti anche la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, il presidente del Consiglio Regionale Piero Comandini e tutti i capigruppo in Consiglio regionale. La richiesta sottolinea la "mancata informativa al Comipa" evidenziando come quella sia la sede preposta ad analizzare i profili connessi alle servitù militari, la tutela ambientale e la programmazione delle attività addestrative. Inoltre, i sei componenti civili del Comipa chiedono di sapere "quali misure siano previste per garantire la sicurezza della navigazione, la tutela dell'ambiente marino e costiero e l'adeguata informazione ai cittadini, ai turisti e agli operatori economici interessati" e "se siano stati effettuati studi, valutazioni o analisi di impatto economico, sociale e ambientale in relazione alla collocazione temporale delle esercitazioni nel pieno della stagione estiva" (ANSA).