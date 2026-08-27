(ANSA) - DOGNA, 27 AGO - Un escursionista è morto per le gravissime ferite riportate in una caduta, avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, mentre si trovava nel tratto di sentiero che collega Forca Disteis al Bivacco Suringar, a una quota di circa 2.200 metri, nel gruppo dello Jôf di Montasio, nelle Alpi Giulie, tra i comuni di Chiusaforte e Dogna (Udine). Sul posto, allertati dalla centrale operativa Sores Fvg dopo una segnalazione, sono intervenuti i tecnici della stazione di Cave del Predil del Soccorso alpino, assieme alla Guardia di finanza e all'elisoccorso regionale, che ha sorvolato la zona a lungo, fino all'avvistamento. Le operazioni di recupero della salma, sempre con il velivolo, sono ancora in corso. (ANSA).