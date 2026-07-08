(ANSA) - TRENTO, 08 LUG - Si è concluso intorno alle 22.15 un intervento di soccorso nei pressi del lago Juribrutto, nel Parco naturale Paneveggio Pale di San Martino, per un'escursionista residente a Bologna, infortunatasi a una caviglia a circa 2.200 metri di quota. La chiamata al 112 è arrivata poco dopo le 20.30 dal compagno di escursione che si trovava con lei. La Centrale Unica di Emergenza ha attivato gli operatori della Stazione San Martino di Castrozza del Soccorso Alpino e Speleologico che, insieme al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Passo Rolle, si sono diretti verso Passo Valles. Nel frattempo è decollato anche l'elicottero. I due escursionisti, infreddoliti e agitati, sono stati individuati grazie ai visori notturni e alla luce dei telefoni cellulari utilizzati come punto di riferimento. Dopo l'atterraggio nelle vicinanze, l'équipe sanitaria dell'elisoccorso ha stabilizzato l'infortunata, che è stata poi trasportata in elicottero all'ospedale di Cavalese, insieme al compagno. (ANSA).