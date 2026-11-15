(ANSA) - VENEZIA, 15 NOV - Un uomo di 43 anni ha perso la vita questo pomeriggio a seguito di un malore, mentre si trovava sul Monte Ceva, sui Colli Euganei, nel Padovano, per un'escursione insieme al figlio di sette anni. La tragedia è avvenuta intorno alle 14, quando alcuni passanti hanno lanciato l'allarme al Soccorso alpino di Padova, dopo aver visto l'uomo cadere a terra e perdere conoscenza. All'arrivo sul posto di otto tecnici e dell'équipe sanitaria dell'elisoccorso, sono state eseguite immediatamente le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. (ANSA).