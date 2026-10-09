(ANSA) - UDINE, 09 OTT - Oltre 200 mila euro di compensi nascosti al Fisco per prestazioni di accompagnamento: li ha scoperti la Guardia di finanza di Udine compiendo indagini nei confronti di una giovane donna udinese, escort di professione, al termine di una verifica fiscale. L'attività, condotta dai militari, ha permesso di ricostruire i redditi non dichiarati attraverso l'analisi dei conti bancari, dei flussi di spesa e delle incongruenze tra patrimonio e redditi denunciati. L'indagine è partita da un accesso domiciliare, durante il quale le Fiamme gialle hanno rilevato una significativa disparità tra il patrimonio della donna e quanto dichiarato al fisco. Gli approfondimenti economici, finanziari e documentali hanno quindi consentito di ricostruire i compensi percepiti negli anni sottoposti a controllo e di quantificare in oltre 200 mila euro i ricavi sottratti a tassazione. Secondo quanto accertato dai finanzieri, l'attività svolta rientra nei servizi di accompagnamento di persone. Il caso si colloca inoltre nel quadro della classificazione Ateco aggiornata nel 2025, che ricomprende questa tipologia di attività nella categoria dei "servizi di incontro ed eventi simili". (ANSA).