(ANSA) - MILANO, 16 FEB - I fondi Bain e Advent sono usciti da Nexi cedendo il 9% del capitale ancora in loro possesso attraverso i veicoli Ab Europe e Eagle. E' quanto emerge dall'aggiornamento dell'accordo parasociale della società dei pagamenti. La quota vincolata al patto scende così al 41,37% del capitale per effetto delle quote apportate dal fondo di private equity H&F, titolare del 22,23%, e di Cdp, in possesso del 19,14%, unici azionisti rimasti all'interno dell'accordo parasociale. (ANSA).