(ANSA) - VENEZIA, 09 AGO - Il conducente di un sidecar è morto nel pomeriggio di domenica 9 agosto in un incidente stradale a Pontesei, nel comune di Val di Zoldo (Belluno). Il mezzo è uscito autonomamente di strada verso le 17:20 lungo la strada provinciale 251. Il medico del Suem 118 giunto sul posto non ha potuto che constatare il decesso del conducente. Per la messa in sicurezza del veicolo e dell'area hanno operato i vigili del fuoco di Belluno con i volontari del distaccamento di Zoldo, mentre la Polizia di Stato ha eseguito i rilievi. La strada è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata dei soccorsi e della rimozione del mezzo. (ANSA).