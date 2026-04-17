(ANSA) - ROMA, 17 APR - Dal 17 aprile è in radio e in digitale Danson, il nuovo singolo che segna il ritorno sulle scene musicali dell'icona mondiale Céline Dion. Ad accompagnare il brano, è disponibile anche il lyric video ufficiale, girato in una iconica strada di Parigi dal regista Maxime Allouche. Il brano segna una reunion artistica di grande rilievo con Jean-Jacques Goldman, a dieci anni dalla loro ultima collaborazione su Encore un soir. Dansons vede Céline tornare al repertorio francese che ha segnato gli inizi della sua carriera e unisce eleganza e profondità emotiva. Ricevuto da Céline già nel 2020, il brano ha trovato la sua realizzazione solo nel 2026, diventando così simbolo di un ritorno artistico tanto atteso quanto significativo. "Era il 2020, il mondo si fermava e le persone danzavano, confinate nelle loro case - afferma Goldman -. Sei anni dopo, niente più virus, ma non serve cambiare una parola: il mondo non gira meglio, e noi danziamo ancora sopra gli abissi". L'uscita di Dansons arriva mentre Celine Dion si prepara al suo atteso ritorno sul palco con "Celine Dion Paris 2026", una residency evento di cinque settimane presso la Paris La Défense Arena, con 16 concerti in programma tra settembre e ottobre 2026. Un appuntamento che segna l'inizio di un nuovo capitolo nella carriera dell'artista. Con quasi 260 milioni di album venduti in tutto il mondo, Celine Dion è una delle artiste più riconoscibili, stimate e di maggior successo nella storia della musica pop, grazie a hit internazionali come "The Power of Love", "It's All Coming Back to Me Now", "Because You Loved Me" e "My Heart Will Go On". Nel 2024, in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi, è tornata sul palco con una toccante interpretazione di "Hymne à l'amour" dalla Torre Eiffel. (ANSA).