(ANSA) - TERNI, 08 NOV - Aveva appena finito di lavorare in un fast food della zona e stava tornando a casa un giovane morto all'alba dopo essere stato travolto da un furgone coinvolto in un incidente stradale a Terni. Sulla dinamica sono in corso indagini da parte dei carabinieri. Il ventunenne aveva terminato il turno di notte. Ha quindi lasciato il fast food per tornare a piedi a casa, non distante dal punto dell'incidente. Che a un incrocio ha coinvolto un auto e un furgone finito contro il giovane. Il decesso è avvenuto sul posto. I conducenti dell'auto e del furgone sono rimasti feriti ma non gravemente. Sono stati comunque ricoverati. (ANSA).