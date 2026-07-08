(ANSA) - ANKARA, 08 LUG - Ora che gli alleati europei hanno iniziato il processo di assumersi più responsabilità all'interno della Nato è necessario che "non siano intraprese azioni che indeboliscano l'integrità dell'alleanza e delle relazioni transatlantiche". Lo ha detto il presidente turco Erdogan aprendo il Consiglio Atlantico. "E qui vorrei rivolgermi in particolare ai nostri alleati che sono membri dell'Unione europea: il massimo beneficio dagli sforzi dell'Ue nel campo della sicurezza può essere ottenuto solo ed esclusivamente evitando inutili duplicazioni con la Nato, ad esclusione degli alleati che non sono membri dell'Unione". (ANSA).