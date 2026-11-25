(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Nel triennio 2027-2029, sette aziende su undici prevedono di aumentare gli investimenti in Italia, le altre quattro di confermarli, ma la frammentazione tra le amministrazioni e l'incertezza normativa pesa soprattutto sui tempi. Sono alcuni degli elementi che emergono dal rapporto strategico 2027 del Centro Economia Digitale (Ced), presentato al Mimit, in cui viene sottolineato che tra gli ambiti con gli impegni finanziari più elevati spiccano data center e cloud, su cui investono cinque delle aziende undici intervistate nel rapporto, dove figurano anche Eni, Fincantieri, Microsoft, Google. "In alcuni casi - si legge -, i piani pluriennali superano i 3 miliardi di euro per singolo operatore". Ma l'intelligenza artificiale resta l'area di investimento più diffusa tra le aziende intervistate, considerata prioritaria da 8 imprese su 11, con le applicazioni che riguardano manutenzione delle reti, logistica, produzione, gestione dell'energia e sicurezza dei trasporti. L'indagine sottolinea come proprio queste imprese considerino i tempi italiani più lunghi di quelli dei principali Paesi europei. In particolare, sette imprese collocano il tempo medio complessivo delle autorizzazioni fra 24 e 36 mesi. Tra le criticità spiccano la frammentazione amministrativa e l'incertezza normativa, seguita dalla complessità e dai tempi delle procedure, oltre che l'assenza di un interlocutore unico. Secondo il report, la rimozione degli ostacoli normativi potrebbe liberare investimenti aggiuntivi, stimati dalle aziende intervistate tra il 20% e il 40%. Alla luce di questo scenario, il Ced avanza delle proposte. Una riguarda una cabina di regia per l'industria e l'innovazione, con il Mimit "come amministratore capofila dell'attuazione". Un'altra prevede di stabilire termini massimi vincolanti per le autorizzazioni, ma anche un unico accesso amministrativo per le infrastrutture strategiche. A svolgere un ruolo fondamentale è anche il tema dell'energia, che insieme alla capacità di calcolo e alle reti sono elementi "interdipendenti". Costo dell'elettricità, capacità e tempi di connessione incidono sulla localizzazione dei data center e sulla decarbonizzazione dei processi industriali. (ANSA).