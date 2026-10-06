(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Una guida completa sul concordato preventivo biennale: dalle regole generali ai benefici per chi aderisce, passando per le risposte ai quesiti di contribuenti e addetti ai lavori. È stata firmata dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, una circolare che contiene tutte le istruzioni aggiornate in materia di Concordato (Cpb), anche alla luce del "decreto Omnibus". Il documento illustra in modo sistematico tutti gli aspetti fondamentali dell'istituto, introdotto dal Dlgs n. 13/2024 al fine di favorire l'adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi. Per il biennio 2026-2027 la scelta va formalizzata entro il prossimo 2 novembre (il 31 ottobre, infatti, cade di sabato), insieme alla dichiarazione o, in alternativa, in via "autonoma" e cioè inviando il modello Cpb insieme al solo frontespizio di Redditi 2026. L'accesso all'istituto è consentito ai contribuenti titolari di reddito di impresa o di reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni tenuti all'applicazione degli Isa per il 2025, che intendono aderire per la prima volta o che, avendo già aderito per il biennio 2024-2025, vogliono accettare la nuova proposta elaborata dall'Agenzia. A coloro che rinnovano l'adesione per un altro biennio, viene riconosciuto, in aggiunta ai benefici ordinariamente previsti, l'esonero dal visto di conformità fino a 100mila euro annui per l'Iva e fino a 70mila per imposte dirette e Irap. In caso di rinnovo scatta inoltre l'esonero da visto o garanzia per i rimborsi Iva fino a 100mila euro, mentre si anticipano di due anni i termini di decadenza per l'attività di accertamento. Un ulteriore effetto premiale è la possibilità di rateizzare senza interessi, per i periodi d'imposta oggetto del concordato, le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte. Infine, per coloro che rinnovano l'adesione è inoltre prevista la possibilità di adottare un regime di ravvedimento delle annualità pregresse versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e un'imposta sostitutiva dell'Irap con aliquote agevolate. La circolare-guida sostituisce le precedenti circolari sull'argomento e tratta in maniera sistematica la disciplina del Cpb, anche alla luce delle novità normative del 2026 e degli interventi di prassi. (ANSA).