(ANSA) - NAPOLI, 08 LUG - E' entrato da solo ma con passo spedito nel duomo di Napoli e si è diretto verso l'altare dove era esposto il busto di San Gennaro, patrono della città capoluogo e della Campania. Ha afferrato la mitria e poi si è allontanato velocemente. Protagonista della vicenda un 43enne straniero che è stato bloccato poco dopo dai carabinieri e da una pattuglia di militari dell'Esercito impegnata nell'operazione 'Strade Sicure'. Non è stato un furto pianificato come quello del memorabile film "Operazione San Gennaro" del 1966, con Nino Manfredi e Totò, diretto da Dino Risi. Ma anche in questo caso quanto appartenuto al patrono è stato subito recuperato. A far scattare l'allarme è stato il custode del duomo che ha allertato il 112. La centrale operativa del comando provinciale di Napoli ha individuato il 43enne grazie alle telecamere presenti davanti al sagrato e ha allertato via Radio la pattuglia dell'Esercito. I militari hanno seguito le indicazioni dell'operatore e bloccato l'uomo. Pochi minuti dopo sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli che l'hanno arrestato recuperando la mitria. Il cittadino straniero dovrà rispondere di tentato furto aggravato. I devoti del santo sono stati rassicurati e subito si è scatenata la corsa al lotto. (ANSA).