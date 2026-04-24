(ANSA) - ROMA, 24 APR - Eni chiude il primo trimestre del 2026 con l'utile netto rettificato a 1,302 miliardi di euro in calo dell'8% sullo stesso periodo del 2025, l'utile netto a 1,071 miliardi (-9%) e l'utile operativo proforma adjusted a 3,536 miliardi (-4%) e l'utile netto ante imposte adjusted a 2,378 miliardi (-13%). Lo rende noto la società dopo il via lbera ai conti da parte del cda. La produzione di petrolio e gas ha registrato nel primo trimestre 2026 una robusta crescita del 9%. (ANSA).