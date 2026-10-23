(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Eni archivia i primi nove mesi del 2026 con un utile netto rettificato pari a 6,4 miliardi di euro, segnando un +70% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre nel terzo trimestre dell'anno si è attestato a 2,8 miliardi, in crescita del 125%. Lo comunica la società, rilevando risultati che "migliorano ulteriormente le prospettive per l'esercizio 2026" e un debito ai "minimi storici". L'utile netto dei primi nove mesi dell'anno è di 7,59 miliardi (+202%), mentre nel terzo trimestre è di 3,2 miliardi, con una variazione del 299%. (ANSA).