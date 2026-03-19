(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Eni annuncia di aver avviato insieme agli attuali soci Ares Management Alternative Credit funds (Ares) ed Energy Infrastructure Partners un riassetto della compagine azionaria di Plenitude per definire una nuova governance, con un controllo congiunto fra Eni e Ares e col conseguente deconsolidamento dal perimetro di bilancio di Eni. Lo rende noto Eni precisando che l'operazione è basata su un aumento di capitale non proporzionale tra i soci pari a circa 1,5 miliardi di euro, di cui almeno 1 miliardo di euro è previsto sia sottoscritto da Ares. Per l'operazione Mediobanca è financial advisor di Eni. (ANSA).