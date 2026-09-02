(ANSA) - ROMA, 02 SET - Eni ha firmato un contratto strategico in Venezuela diventando operatore del giacimento petrolifero super gigante Junin-5. La firma, rende noto il gruppo, è avvenuta alla presenza della presidente incaricata della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Delcy Rodriguez, nell'ambito della visita nel Paese del segretario all'Energia americano Chris Wright, e "rappresenta un passo fondamentale per il rilancio del settore energetico venezuelano". Eni avrà la responsabilità della gestione tecnica, finanziaria e commerciale del campo. Junín 5 è un campo a olio pesante che contiene 35 miliardi di barili in posto certificati. Attualmente produce circa 12 mila barili al giorno. (ANSA).