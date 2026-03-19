(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Il cda dell'Enel ha approvato i risultati dell'esercizio 2025. Il bilancio si chiude con un risultato netto in aumento del 5,7% a 7,011 miliardi, come era già emerso dalla presentazione del piano strategico il 23 febbraio. I principali risultati, in linea con quanto già comunicato al mercato con l'approvazione dei risultati preliminari, vedono l'Ebitda ordinario a 22,874 miliardi (+2%), i ricavi a 80,346 miliardi (+1,8%), l'indebitamento a 57,182 miliardi (+2,5%). Il dividendo complessivo proposto per l'esercizio 2025 è pari a 0,49 euro per azione, di cui 0,23 già distribuiti in acconto, in crescita di oltre il 4% rispetto al 2024. "I risultati del 2025, in crescita grazie alle attività internazionali, consolidano il percorso di razionalizzazione ed il rafforzamento di attività e della struttura finanziaria", indica l'azienda, che evidenzia: "Conseguiti tutti gli obiettivi strategici prefissati per il 2025, con l'Ebitda in linea con la guidance e l'utile netto ordinario al di sopra della guidance". (ANSA).