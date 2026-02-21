(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Enel, attraverso le società interamente controllate Enel Green Power North America1 e EGPNA Project Holdco 22, ha firmato accordi con Excelsior Energy Capital3 per l'acquisizione di un portafoglio di impianti eolici e solari, situati negli Stati Uniti, con una capacità installata complessiva di 830 MW e una produzione attesa media annua pari a circa 2,1 TWh. Gli accordi, spiega una nota, prevedono un corrispettivo pari a circa 1 miliardo di dollari Usa (equivalente a circa 850 milioni di euro) soggetto ad aggiustamenti usuali per questo tipo di operazioni. L'enterprise value riferito al 100% del portafoglio è pari a circa 1,3 miliardi di dollari Usa. Il corrispettivo per l'acquisizione sarà finanziato dai flussi di cassa della gestione corrente. A seguito del perfezionamento dell'operazione, si stima che a regime l'effetto netto positivo sull'EBITDA ordinario consolidato del Gruppo Enel sarà di circa 145 milioni di dollari USA l'anno, equivalenti a circa 125 milioni di euro. Inoltre, si legge ancora nella nota, si prevede che il Gruppo Enel raggiungerà in Nord America una capacità installata interamente rinnovabile di circa 13 GW tra eolico, solare e impianti di accumulo. Il closing dell'operazione, previsto nel terzo trimestre del 2026, è subordinato ad alcune condizioni sospensive caratteristiche per questo tipo di operazioni, tra le quali il rilascio delle autorizzazioni richieste dalle normative statunitensi applicabili. (ANSA).