(ANSA) - ROMA, 16 OTT - E' stata ripristinata al 100% l'operatività dell'Enav. Lo rende noto l'Ente con un comunicato. Rientrano quindi i disagi per il traffico aereo fermo o fortemente rallentato dalle 6 di questa mattina in tutta Italia per un guasto alla rete di trasmissione dati a supporto dei servizi di controllo. L'Enav aveva ridotto la capacità di gestione del traffico aereo di circa il 50% di fronte 'al persistere delle anomalie, per continuare a garantire la massima sicurezza delle operazioni'. L'Ente ha escluso tuttavia che si sia trattato di un attacco hacker o di un sabotaggio. Voli sono stati cancellati e forti disagi sono stati segnalati in tutti gli aeroporti, da Fiumicino a Linate, da Trieste a Lamezia Terme. (ANSA).